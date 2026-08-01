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La table des paysans landais Maison des Paysans landais Vielle-Saint-Girons

mercredi 19 août 2026 · Maison des Paysans landais · Vielle-Saint-Girons

La table des paysans landais Maison des Paysans landais Vielle-Saint-Girons

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Maison des Paysans landais
Adresse
66 Route de l'Etang
Ville
40560 Vielle-Saint-Girons
Département
Landes
Tarif

Vielle-Saint-Girons

La table des paysans landais

Maison des Paysans landais 66 Route de l’Etang Vielle-Saint-Girons Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:00:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Une nouvelle soirée festive et gourmande.
Menu fermier 22€ Assiette de charcuterie melon, magret frites (option foie gras poêlé 4,50€), fromage, pain d’épices, miel, glace.
Menu enfant 10€.
Buvette, animation.
Réservation et règlement à la boutique 06 82 76 05 22.   .

Maison des Paysans landais 66 Route de l’Etang Vielle-Saint-Girons 40560 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 76 05 22 

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English : La table des paysans landais

L’événement La table des paysans landais Vielle-Saint-Girons a été mis à jour le 2026-07-28 par Côte Landes Nature Tourisme

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