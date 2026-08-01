La table des paysans landais Maison des Paysans landais Vielle-Saint-Girons
mercredi 19 août 2026 · Maison des Paysans landais · Vielle-Saint-Girons
Informations pratiques
Vielle-Saint-Girons
La table des paysans landais
Maison des Paysans landais 66 Route de l’Etang Vielle-Saint-Girons Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Une nouvelle soirée festive et gourmande.
Menu fermier 22€ Assiette de charcuterie melon, magret frites (option foie gras poêlé 4,50€), fromage, pain d’épices, miel, glace.
Menu enfant 10€.
Buvette, animation.
Réservation et règlement à la boutique 06 82 76 05 22. .
Maison des Paysans landais 66 Route de l’Etang Vielle-Saint-Girons 40560 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 76 05 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La table des paysans landais
L’événement La table des paysans landais Vielle-Saint-Girons a été mis à jour le 2026-07-28 par Côte Landes Nature Tourisme
À voir aussi à Vielle-Saint-Girons (Landes)
- Randonnée pédestre Le circuit du moulin de Binaou Vielle-Saint-Girons 5 août 2026
- Randonnée pédestre Saint Girons, la sauveté et les dunes forestières Vielle-Saint-Girons 20 août 2026
- Balade à la découverte des zones humides Vielle-Saint-Girons 26 août 2026
- Randonnée pédestre L’embouchure du Courant d’Huchet Vielle-Saint-Girons 27 août 2026
- Micro-Folie Salle du conseil municipal Vielle-Saint-Girons 15 septembre 2026