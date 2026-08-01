La table des paysans landais Maison des Paysans landais Vielle-Saint-Girons

Informations pratiques

Vielle-Saint-Girons

La table des paysans landais

Maison des Paysans landais 66 Route de l’Etang Vielle-Saint-Girons Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 19:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Une nouvelle soirée festive et gourmande.

Menu fermier 22€ Assiette de charcuterie melon, magret frites (option foie gras poêlé 4,50€), fromage, pain d’épices, miel, glace.

Menu enfant 10€.

Buvette, animation.

Réservation et règlement à la boutique 06 82 76 05 22. .

Maison des Paysans landais 66 Route de l’Etang Vielle-Saint-Girons 40560 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 76 05 22

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English : La table des paysans landais

L’événement La table des paysans landais Vielle-Saint-Girons a été mis à jour le 2026-07-28 par Côte Landes Nature Tourisme