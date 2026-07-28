Heure du conte Médiathèque de Guingamp Guingamp

Informations pratiques

Guingamp

Heure du conte

Médiathèque de Guingamp 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 15:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Pause lecture sur l’automne L’automne avec ses ciels gris, ses lumières douces, ses ocres et ses roux, est une saison magique. Charline Picard .

Médiathèque de Guingamp 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 06 60

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English :

L’événement Heure du conte Guingamp a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol