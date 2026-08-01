Heure du conte Tête en l’air, nez au vent, des étoiles plein les yeux… Médiathèque Le Lien Marolles-les-Braults

Informations pratiques

Marolles-les-Braults

Heure du conte Tête en l’air, nez au vent, des étoiles plein les yeux…

Médiathèque Le Lien 1 bis rue de Mamers Marolles-les-Braults Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:30:00

fin : 2026-08-06 11:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Rendez-vous pour une Heure du Conte Tête en l’air, nez au vent, des étoiles plein les yeux…

Jeudi 6 août à la médiathèque de Marolles-les-Braults de 10h30 à 11h30.

A partir de 4 ans

Gratuit Sur inscription mediatheque-lelien@mainesoasnois.fr .

Médiathèque Le Lien 1 bis rue de Mamers Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 68 09 mediatheque-lelien@mainesoasnois.fr

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English :

L’événement Heure du conte Tête en l’air, nez au vent, des étoiles plein les yeux… Marolles-les-Braults a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Maine Saosnois