Heure du conte Tête en l’air, nez au vent, des étoiles plein les yeux… Médiathèque Le Lien Marolles-les-Braults
jeudi 6 août 2026 · Médiathèque Le Lien · Marolles-les-Braults
Informations pratiques
Marolles-les-Braults
Heure du conte Tête en l’air, nez au vent, des étoiles plein les yeux…
Médiathèque Le Lien 1 bis rue de Mamers Marolles-les-Braults Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:30:00
fin : 2026-08-06 11:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Rendez-vous pour une Heure du Conte Tête en l’air, nez au vent, des étoiles plein les yeux…
Jeudi 6 août à la médiathèque de Marolles-les-Braults de 10h30 à 11h30.
A partir de 4 ans
Gratuit Sur inscription mediatheque-lelien@mainesoasnois.fr .
Médiathèque Le Lien 1 bis rue de Mamers Marolles-les-Braults 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 68 09 mediatheque-lelien@mainesoasnois.fr
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English :
L’événement Heure du conte Tête en l’air, nez au vent, des étoiles plein les yeux… Marolles-les-Braults a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Maine Saosnois
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