Moulins-sur-Yèvre

Heure Musicale Au Coeur du Baroque

Rue de l’Église Moulins-sur-Yèvre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 17:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Plongez dans l’élégance du répertoire baroque à Moulins-sur-Yèvre. Un concert exceptionnel mêlant chant choral, orgue et violoncelle au sein de l’église Sainte Marie-Madeleine.

L’ensemble vocal Philomèle de Paris, sous la direction d’Alain Lechevalier, vous convie à une Heure Musicale intitulée Au cœur du baroque . Ce rendez-vous dominical met à l’honneur les grandes œuvres de la musique savante européenne du XVIIe et XVIIIe siècle.

Le programme propose une immersion sonore unique grâce au mariage des voix de l’orgue et du violoncelle. L’acoustique de l’église Sainte Marie-Madeleine de Moulins-sur-Yèvre servira d’écrin à ce moment de partage culturel organisé avec le soutien du Pôle Île-de-France À Cœur Joie. .

Rue de l’Église Moulins-sur-Yèvre 18390 Cher Centre-Val de Loire chorale@ensemble-philomele.fr

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English :

Immerse yourself in the elegance of the Baroque repertoire at Moulins-sur-Yèvre. An exceptional concert combining choral singing, organ and cello in the church of Sainte Marie-Madeleine.

L’événement Heure Musicale Au Coeur du Baroque Moulins-sur-Yèvre a été mis à jour le 2026-05-12 par OT BOURGES