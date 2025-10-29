Heures du conte maternelle et élémentaire (janvier-juin) Bibliothèque Georges Brassens Paris

SÉANCES :

mercredi 21 janvier (inscriptions à partir du 14 janvier)

mercredi 18 février (inscriptions à partir du 11 février)

mercredi 25 mars (inscriptions à partir du 18 mars)

mercredi 15 avril (inscriptions à partir du 8 avril)

mercredi 20 mai (inscriptions à partir du 13 mai)

mercredi 17 juin (inscriptions à partir du 10 juin)

Écouter des histoires racontées par les bibliothécaires. Pour les enfants à partir de 4 ans.

SUR RÉSERVATION UNE SEMAINE AVANT LA SÉANCE.

Le mercredi 17 juin 2026

de 15h00 à 16h00

Le mercredi 20 mai 2026

de 15h00 à 16h00

Le mercredi 15 avril 2026

de 15h00 à 16h00

Le mercredi 25 mars 2026

de 15h00 à 16h00

Le mercredi 18 février 2026

de 15h00 à 16h00

Le mercredi 21 janvier 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit

Sur réservation une semaine avant la séance au 01 53 90 30 30.

Public enfants. A partir de 4 ans.

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr