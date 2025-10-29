Heures du conte Petite enfance (janvier-juin) Bibliothèque Georges Brassens Paris

Séances :

samedi 17 janvier (inscriptions à partir du 10 janvier)

samedi 14 février (inscriptions à partir du 7 février)

samedi 14 mars (inscriptions à partir du 7 mars)

samedi 11 avril (inscriptions à partir du 3 avril)

samedi 30 mai (inscriptions à partir du 22 mai)

samedi 13 juin (inscriptions à partir du 6 juin)

Des histoires, des comptines, des jeux de doigts pour les petits et les parents ! Pour les enfants de 18 mois à 3 ans et leurs parents. SUR RÉSERVATION UNE SEMAINE AVANT LA SÉANCE.

Le samedi 13 juin 2026

de 10h30 à 11h00

Le samedi 30 mai 2026

de 10h30 à 11h00

Le samedi 11 avril 2026

de 10h30 à 11h00

Le samedi 14 mars 2026

de 10h30 à 11h00

Le samedi 14 février 2026

de 10h30 à 11h00

Le samedi 17 janvier 2026

de 10h30 à 11h00

gratuit

Sur réservation une semaine avant la séance au 01 53 90 30 30.

Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-17T11:30:00+01:00

fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00

Date(s) : 2026-01-17T10:30:00+02:00_2026-01-17T11:00:00+02:00;2026-02-14T10:30:00+02:00_2026-02-14T11:00:00+02:00;2026-03-14T10:30:00+02:00_2026-03-14T11:00:00+02:00;2026-04-11T10:30:00+02:00_2026-04-11T11:00:00+02:00;2026-05-30T10:30:00+02:00_2026-05-30T11:00:00+02:00;2026-06-13T10:30:00+02:00_2026-06-13T11:00:00+02:00

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr