Heures musicales Biblio’fil Place de La République Ancenis-Saint-Géréon

Heures musicales Biblio’fil

Place de La République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 16:30:00

fin : 2026-01-14 17:00:00

Date(s) :

2026-01-14

Découverte des instruments, de rythmes et d’histoires musicales (dès 3 ans)

Inscription conseillée. .

Place de La République Médiathèque La Pléiade Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 22 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discovery of instruments, rhythms and musical stories (from age 3)

L’événement Heures musicales Biblio’fil Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-08-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis