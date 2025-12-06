HEXAGONE MMA – ARENA DU PAYS D’AIX Aix En Provence

HEXAGONE MMA Début : 2026-02-28 à 19:00. Tarif : – euros.

FINAL ROUND PRODUCTIONS présenteHEXAGONE MMAPremier combat : 19h – Carte Principale : 20h30ARENA DU PAYS D’AIX Le 6 décembre 2025, HEXAGONE MMA organise un gala d’arts martiaux mixtes à l’Arena d’Aix-en-Provence. Cet événement proposera 4 heures de spectacle, avec un programme comprenant dix combats professionnels, dont un championnat du monde HEXAGONE MMA.Événement international, HEXAGONE MMA est diffusé dans plus de 150 pays, offrant une expérience unique aux amateurs de MMA.

ARENA DU PAYS D’AIX 1955 rue Claude Nicolas LEDOUX 13090 Aix En Provence 13