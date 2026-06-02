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Hi! PARIS Palaiseau

Hi! PARIS Palaiseau

Hi! PARIS Palaiseau jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Hi! PARIS

Adresse : 19 Place Marguerite Perey Palaiseau

Ville : Palaiseau

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Hi! PARIS Palaiseau Jeudi 18 juin, 11h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-18T11:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-18T12:00:00.000+02:00

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Hi! PARIS 19 Place Marguerite Perey Palaiseau Palaiseau


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