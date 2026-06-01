Hibou-Rando au profit du Téléthon Albussac vendredi 26 juin 2026.

Albussac

Hibou-Rando au profit du Téléthon

Albussac Corrèze

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Randonnée en soirée de 10 km, rdv au parking de la Roche de Vic, prévoir lampe frontale pour les zones ombragées .

Albussac 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 33 49 71

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English : Hibou-Rando au profit du Téléthon

L’événement Hibou-Rando au profit du Téléthon Albussac a été mis à jour le 2026-06-04 par Corrèze Tourisme