Hibou-Rando au profit du Téléthon Albussac
Hibou-Rando au profit du Téléthon Albussac vendredi 26 juin 2026.
Albussac
Hibou-Rando au profit du Téléthon
Albussac Corrèze
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Randonnée en soirée de 10 km, rdv au parking de la Roche de Vic, prévoir lampe frontale pour les zones ombragées .
Albussac 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 33 49 71
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English : Hibou-Rando au profit du Téléthon
L’événement Hibou-Rando au profit du Téléthon Albussac a été mis à jour le 2026-06-04 par Corrèze Tourisme
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