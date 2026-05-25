Albussac

Fête de la musique à Albussac

salle des fêtes Raymond Raoul Albussac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 00:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Envie de vous faire connaître? Envie de monter pour la première fois sur scène? Venez à la scène ouverte d’Albussac !

Places limitées, les 8 premiers seront sélectionnés .

salle des fêtes Raymond Raoul Albussac 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 55 32 03

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English : Fête de la musique à Albussac

L’événement Fête de la musique à Albussac Albussac a été mis à jour le 2026-05-25 par Corrèze Tourisme