Fête de la musique à Albussac Albussac
Fête de la musique à Albussac Albussac samedi 20 juin 2026.
Albussac
Fête de la musique à Albussac
salle des fêtes Raymond Raoul Albussac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 00:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Envie de vous faire connaître? Envie de monter pour la première fois sur scène? Venez à la scène ouverte d’Albussac !
Places limitées, les 8 premiers seront sélectionnés .
salle des fêtes Raymond Raoul Albussac 19380 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 55 32 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de la musique à Albussac
L’événement Fête de la musique à Albussac Albussac a été mis à jour le 2026-05-25 par Corrèze Tourisme
À voir aussi à Albussac (Corrèze)
- Karaoké à Albussac Albussac 30 mai 2026