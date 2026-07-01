Informations pratiques

Camps-Saint-Mathurin-Léobazel

Hibou rando

Camps-Saint-Mathurin-Léobazel Corrèze

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 21:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Randonnée nocturne de 10 km au départ du bourg de Saint-Mathurin Leobazel .

Camps-Saint-Mathurin-Léobazel 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 01 82 42

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English : Hibou rando

L’événement Hibou rando Camps-Saint-Mathurin-Léobazel a été mis à jour le 2026-07-09 par Corrèze Tourisme