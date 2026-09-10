Hip Hop Games Exhibition Mixt, salle Super Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-27 20:30 – 22:30

Gratuit : non

Depuis quinze ans, Hip Hop Games Exhibition fait vriller les danses urbaines. Improvisations et épreuves créatives inventent en direct un show énergique, toujours inédit. Au plus près du public, le crew de choc mène la danse. L’événement phare du hip-hop met Mixt en surchauffe ! Danser dans un décor contraint, avec un accessoire improbable, sur une playlist inconnue, improviser un debattle… Hip Hop Games Exhibition fait dialoguer la scène underground et l’institution chorégraphique. Accompagnées par Romuald « ROMSS » Brizolier, concepteur et arbitre, PHILÉMON en maître de cérémonie, TISMÉ aux platines, MYSTRAW au DJing, beatmaking et beatbox, et Yohann Gamba au VJing, plusieurs équipes de danseur·es se jettent dans le vide, croisent les styles, les disciplines et les imaginaires. Leur expérience, leur technicité et leur spontanéité électrisent le show. Hip Hop Games Exhibition est bien plus qu’un spectacle, une aventure humaine et artistique hors normes.

Mixt, salle Super Nantes 44000

https://mixt.fr/hip-hop-games-exhibition-27112026-1930



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