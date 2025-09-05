Hiri Besta Fête Basque Hendaye
Hiri Besta Fête Basque Hendaye vendredi 7 août 2026.
Hiri Besta Fête Basque
Centre-Ville Hendaye Pyrénées-Atlantiques
19h00 Courses d’Hiri Besta 5 et 10 km, départ et arrivée devant l’hôtel de ville. Inscription aux Halles et départ sur la place de la République, le jour même et en ligne sur pb-organisation.com.
19h00 20h00 Défilé de la Zarpai Banda, dans les rues du centre-ville.
20h00 Ouverture officielle des fêtes du balcon de l’hôtel de ville et remise des prix de la course.
A partir de 20h30 Animation des rues du centre-ville avec la Zarpaï Banda, la Baiona Banda, la banda des Genets.
22h00 Concert, place de la République. .
Centre-Ville Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 23 58
