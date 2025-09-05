Hiri Besta Fête Basque Hendaye

Hiri Besta Fête Basque Hendaye vendredi 7 août 2026.

Hiri Besta Fête Basque

Centre-Ville Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

19h00 Courses d’Hiri Besta 5 et 10 km, départ et arrivée devant l’hôtel de ville. Inscription aux Halles et départ sur la place de la République, le jour même et en ligne sur pb-organisation.com.

19h00 20h00 Défilé de la Zarpai Banda, dans les rues du centre-ville.

20h00 Ouverture officielle des fêtes du balcon de l’hôtel de ville et remise des prix de la course.

A partir de 20h30 Animation des rues du centre-ville avec la Zarpaï Banda, la Baiona Banda, la banda des Genets.

22h00 Concert, place de la République. .

Centre-Ville Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 23 58

English : Hiri Besta Fête Basque

German : Hiri Besta Fête Basque

Italiano :

Espanol : Hiri Besta Fête Basque

L’événement Hiri Besta Fête Basque Hendaye a été mis à jour le 2025-09-05 par Hendaye Tourisme & Commerce