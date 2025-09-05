Hiri Besta Fête Basque Hendaye

Hiri Besta Fête Basque Hendaye samedi 8 août 2026.

Hiri Besta Fête Basque

Centre-Ville Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

2026-08-08

9h30-13h00 Place aux enfants Place de la République.

10h30 Concert avec la Zarpai Berriak, Place de la République.

11h00 Remise des foulards des fêtes aux enfants nés depuis la dernière fête basque 2024. Sur inscription aux Halles de Gaztelu.

11h30 Courses d’Hiri Besta pour les enfants.

15h00 Finales du tournoi de Pala. Trinquet Daniel Ugarte.

18h00 Encierro Ttiki organisé par l’association Zarpai Banda. Centre-ville.

18h00 Sardinade à Caneta

18h15 “Mutxiko » Place de la République.

22h00 Concert .

Centre-Ville Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 23 58

