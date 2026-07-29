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Hisse et oh matelot ! Atelier de noeuds marins AV George Pompidou Capbreton

mercredi 29 juillet 2026 · AV George Pompidou · Capbreton

Hisse et oh matelot ! Atelier de noeuds marins AV George Pompidou Capbreton

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
AV George Pompidou
Adresse
79 Avenue Georges Pompidou
Ville
40130 Capbreton
Département
Landes
Tarif

Capbreton

Hisse et oh matelot ! Atelier de noeuds marins

AV George Pompidou 79 Avenue Georges Pompidou Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:30:00
fin : 2026-07-29 11:30:00

Date(s) :
2026-07-29

Découverte et apprentissage des nœuds marins.
Sur un voilier ou dans la vie de tous les jours, les nœuds marins sont de précieux alliés. Venez vous exercer avec LVSM et repartez avec plus d’un tour dans votre sac (de marin bien sûr). L’activité est accessible à partir de 6 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d’un parent ou de leur représentant légal.   .

AV George Pompidou 79 Avenue Georges Pompidou Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 73 72 27 

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English : Hisse et oh matelot ! Atelier de noeuds marins

Discovering and Learning About Sailor’s Knots.

L’événement Hisse et oh matelot ! Atelier de noeuds marins Capbreton a été mis à jour le 2026-07-22 par OTI LAS

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