Hisse et oh matelot ! atelier de noeuds marins AV George Pompidou Capbreton
mercredi 19 août 2026 · AV George Pompidou · Capbreton
Informations pratiques
Capbreton
Hisse et oh matelot ! atelier de noeuds marins
AV George Pompidou 79 Avenue Georges Pompidou Capbreton Landes
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:30:00
fin : 2026-08-19 11:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Découverte et apprentissage des nœuds marins.
Sur un voilier ou dans la vie de tous les jours, les nœuds marins sont de précieux alliés. Venez vous exercer avec LVSM et repartez avec plus d’un tour dans votre sac (de marin bien sûr). L’activité est accessible à partir de 6 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d’un parent ou de leur représentant légal. .
AV George Pompidou 79 Avenue Georges Pompidou Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 73 72 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Hisse et oh matelot ! atelier de noeuds marins
Discovering and Learning About Sailor’s Knots.
L’événement Hisse et oh matelot ! atelier de noeuds marins Capbreton a été mis à jour le 2026-07-22 par OTI LAS
À voir aussi à Capbreton (Landes)
- Open air Little Festival Place de la Liberté Capbreton 29 juillet 2026
- Marché Gourmand de Capbreton Stade municipal Capbreton 29 juillet 2026
- Marché nocturne de Capbreton Capbreton 29 juillet 2026
- Cours de Yoga Cap Yoga Club Capbreton 30 juillet 2026
- Tempête au Gouf Escape game Capbreton 30 juillet 2026