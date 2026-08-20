Histoire contée pour les tout-petits, Médiathèque municipale de Baulon, Baulon
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque municipale de Baulon · Baulon
Informations pratiques
Histoire contée pour les tout-petits Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque municipale de Baulon Ille-et-Vilaine
pour les 0-3 ans accompagnés
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Qui se cache? une histoire pour les familles contée par Cathy Bonsergent :
ce matin, le jardin nous invite à jouer, mais où sont passés les copains du jardin ?
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©ministère de la Culture
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