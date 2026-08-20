Histoire contée pour les tout-petits, Médiathèque municipale de Baulon, Baulon

Informations pratiques

Histoire contée pour les tout-petits Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque municipale de Baulon Ille-et-Vilaine

pour les 0-3 ans accompagnés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Qui se cache? une histoire pour les familles contée par Cathy Bonsergent :

ce matin, le jardin nous invite à jouer, mais où sont passés les copains du jardin ?

Médiathèque municipale de Baulon 4 rue Philippe 35580 Baulon Baulon 35580 Ille-et-Vilaine Bretagne 02-99-85-33-80 https://www.bibliothequesdesvallons.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02-99-85-33-80 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@baulon.fr »}] médiathèque parking

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