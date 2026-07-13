Informations pratiques

Trédrez-Locquémeau

Histoire de la bonne vallée Projection documentaire

Ferme du Lianver Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 21:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Film documentaire de José Luis Guerin

À Vallbona, en périphérie de Barcelone, une communauté s’est construite dans un quartier autogéré né d’un ancien terrain agricole abandonné.

Ses jardins partagés et ses liens sociaux témoignent d’une vie collective libre façonnée par plusieurs générations. .

Ferme du Lianver Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 02 30 53

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English :

L’événement Histoire de la bonne vallée Projection documentaire Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose