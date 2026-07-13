Histoire de la bonne vallée Projection documentaire Trédrez-Locquémeau
lundi 13 juillet 2026 · Trédrez-Locquémeau
Informations pratiques
Trédrez-Locquémeau
Histoire de la bonne vallée Projection documentaire
Ferme du Lianver Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Film documentaire de José Luis Guerin
À Vallbona, en périphérie de Barcelone, une communauté s’est construite dans un quartier autogéré né d’un ancien terrain agricole abandonné.
Ses jardins partagés et ses liens sociaux témoignent d’une vie collective libre façonnée par plusieurs générations. .
Ferme du Lianver Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 02 30 53
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English :
L’événement Histoire de la bonne vallée Projection documentaire Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose