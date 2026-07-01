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Histoire de la ferme, La petite ferme, Weinbourg

samedi 19 septembre 2026 · La petite ferme · Weinbourg

Histoire de la ferme, La petite ferme, Weinbourg

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La petite ferme
Adresse
41 rue Meyer 67430 Weinbourg
Ville
67340 Weinbourg
Département
Bas-Rhin

Histoire de la ferme 19 et 20 septembre La petite ferme Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Les propriétaires présenteront l’histoire de la ferme qu’ils ont transformée en gîte écomusée. Celle-ci a pu être reconstituée grâce à la mémoire familiale, à des archives photographiques et à des recherches historiques remontant à la construction datée du début du XVIIIème siècle.

La petite ferme 41 rue Meyer 67430 Weinbourg Weinbourg 67340 Bas-Rhin Grand Est 06 71 16 47 50 Visite d’une petite ferme du XVIIIème et de sa distillerie. Gare d’Ingwiller à 3km ou parking dans les rues du village.
Les propriétaires présenteront l’histoire de la ferme qu’ils ont transformée en gîte écomusée. Celle-ci a pu être reconstituée grâce à la mémoire familiale, à des archives photographiques et à des à…

©famillebruny

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