Histoire de la ferme, La petite ferme, Weinbourg

Informations pratiques

Histoire de la ferme 19 et 20 septembre La petite ferme Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Les propriétaires présenteront l’histoire de la ferme qu’ils ont transformée en gîte écomusée. Celle-ci a pu être reconstituée grâce à la mémoire familiale, à des archives photographiques et à des recherches historiques remontant à la construction datée du début du XVIIIème siècle.

La petite ferme 41 rue Meyer 67430 Weinbourg Weinbourg 67340 Bas-Rhin Grand Est 06 71 16 47 50 Visite d’une petite ferme du XVIIIème et de sa distillerie. Gare d’Ingwiller à 3km ou parking dans les rues du village.

Les propriétaires présenteront l’histoire de la ferme qu’ils ont transformée en gîte écomusée. Celle-ci a pu être reconstituée grâce à la mémoire familiale, à des archives photographiques et à des à…

©famillebruny