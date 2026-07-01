Restauration de la ferme, La petite ferme, Weinbourg

Informations pratiques

Restauration de la ferme 19 et 20 septembre La petite ferme Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Les propriétaires présenteront la rénovation de la ferme, transformée en gîte écomusée, dans le respect du bâtit traditionnel et avec les aménagements du mode de vie d’aujourd’hui. Enduits terre-paille. Bois, visserie, serrures et robinetterie anciens…

La petite ferme 41 rue Meyer 67430 Weinbourg Weinbourg 67340 Bas-Rhin Grand Est 06 71 16 47 50 Visite d’une petite ferme du XVIIIème et de sa distillerie. Gare d’Ingwiller à 3km ou parking dans les rues du village.

Les propriétaires présenteront la rénovation de la ferme, transformée en gîte écomusée, dans le respect du bâtit traditionnel et avec les aménagements du mode de vie d’aujourd’hui. Enduits Bois, et…

©Théophile.Billich