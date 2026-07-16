Histoire de la restauration d’un manoir d’origine médiévale, Manoir de Courcelles, Rollancourt

Informations pratiques

Histoire de la restauration d’un manoir d’origine médiévale 19 et 20 septembre Manoir de Courcelles Pas-de-Calais

Visite guidée sur réservation : 7€ adulte , gratuit moins de 15 ans . Règlement uniquement en espèce / Groupe de 15 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

L’histoire de la restauration d’un manoir d’origine médiéviale…

Présentation de l’histoire du manoir et du site, la méthodologie des travaux de restauration.

Visite du jardin, verger et salons du rez-de-chaussée.

Labels :

Fondation du Patrimoine

Région Haut de France

Manoir de Courcelles 5 rue du manoir, hameau de courcelle, 62770 Rollancourt Rollancourt 62770 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 06.75.09.57.35 https://www.instagram.com/manoir_de_courcelles_62770/ Le manoir de Courcelles situé en contre bas du plateau d’Azincourt. La seigneurerie de Courcelles remonte au XIIe s….

L’histoire de la restauration d’un manoir d’origine médiéviale…

david Lefevre