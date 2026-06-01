Histoire de monségur Passerelle Monségur

Monségur

Histoire de monségur

Passerelle 25 Rue Saint-Jean Monségur Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Dans le cadre des Samedis de Passerelle, venez découvrir l’histoire de Monségur lors d’une conférence animée par Ségolène Lefèvre. Cette rencontre sera l’occasion d’explorer le passé de la bastide, ses origines et les événements qui ont marqué son développement au fil des siècles. Un rendez-vous convivial et accessible à tous. .

Passerelle 25 Rue Saint-Jean Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 92 73 passerelle3@orange.fr

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English : Histoire de monségur

L’événement Histoire de monségur Monségur a été mis à jour le 2026-06-05 par OT de l’Entre-deux-Mers