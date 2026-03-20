Les 24 heures du Swing Édition 2026 Place Robert Darniche Monségur

Les 24 heures du Swing Édition 2026

Place Robert Darniche Halle de Monségur Monségur Gironde

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-04-04 2026-07-03 2026-07-05

La 36e édition du festival de jazz va continuer à conjuguer les swings , ceux qui font la richesse du jazz depuis plus d’un siècle. Les 24 heures du Swing vont une nouvelle fois s’appuyer sur ce qui se fait de mieux au niveau local, régional, national et international. Une occasion de plus de mettre en avant l’architecture de la bastide médiévale de Monségur avec des événements imaginés dans les rues, sur les places et dans ces lieux chargés d’histoire. Découvrez le programme complet avec des artistes tel que Alfredo Rodriguez Trio, Léon Phal, de nombreux autres artistes, mais aussi les classes jazz du collège, et pour clôturer l’édition, Emmanuel Bex célèbrera Eddy Louiss avec une relecture enjouée du répertoire de l’artiste. .

Place Robert Darniche Halle de Monségur Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 82 91 coordination@swing-monsegur.com

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English : Les 24 heures du Swing Édition 2026

L’événement Les 24 heures du Swing Édition 2026 Monségur a été mis à jour le 2026-03-17 par OT de l’Entre-deux-Mers