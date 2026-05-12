Stages de danse Swing place Robert Darniche Monségur

Monségur

Stages de danse Swing

place Robert Darniche Place Robert Darniche Monségur Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 12:00:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Sonia & Hector

Danseurs, performers, chorégraphes et professeurs de swing basés à Barcelone, Sonia et Hector développent des techniques et des exercices pour évoluer sur le rythme du swing. Ils explorent des chorégraphies en solo, en couple et en équipe, tout en respectant l’essence même du swing, cœur du jazz.

Pour eux, l’exploration rend humains. Lors de leurs cours, ils invitent les participants à découvrir le jazz à travers la danse. Les exercices abordent différents aspects qualité du mouvement, rythme et expression personnelle.

L’apprentissage se fait aussi dans le dialogue avec les élèves. Sonia et Hector encouragent chacun à résoudre les exercices par soi-même, favorisant ainsi une bonne ambiance et une relation enseignant-élève stimulante.

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Chloé & Peter

Enseignant à Brest la semaine et se produisant à travers la France et l’Europe .

place Robert Darniche Place Robert Darniche Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 82 91 coordination@swing-monsegur.com

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English :

L’événement Stages de danse Swing Monségur a été mis à jour le 2026-05-12 par OT de l’Entre-deux-Mers