Les 24 heures du Swing 2026 Samedi Passerelle Monségur
Les 24 heures du Swing 2026 Samedi Passerelle Monségur samedi 4 juillet 2026.
Monségur
Les 24 heures du Swing 2026 Samedi
Passerelle 25 Rue Saint-Jean Monségur Gironde
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04 01:00:00
Date(s) :
2026-07-04
La 36e édition du Festival de Jazz de Monségur persiste et signe !
L’équipe du festival a imaginé un événement sur mesure, destiné aussi bien aux curieux d’un soir qu’aux amateurs de jazz les plus exigeants.
Les 24 Heures du Swing s’appuient une fois encore sur ce qui se fait de mieux aux niveaux local, régional, national et international. Une chose est sûre la qualité des formations sera au rendez-vous, toujours dans un esprit festif et convivial ! .
Passerelle 25 Rue Saint-Jean Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 82 91 coordination@swing-monsegur.com
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English : Les 24 heures du Swing 2026 Samedi
L’événement Les 24 heures du Swing 2026 Samedi Monségur a été mis à jour le 2026-04-16 par OT de l’Entre-deux-Mers
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