Monségur

Les 24 heures du Swing 2026 Dimanche

Place Robert Darniche Monségur Gironde

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-07-05 21:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Les 24 Heures du Swing, c’est aussi trois jours de fête dans toute la bastide

concerts sur les terrasses, dans les rues et sur les places, plus de 30 concerts gratuits,

et des groupes itinérants pour animer le cœur de Monségur !

Le rendez-vous de tous les jazz, dans un écrin médiéval unique.

Cette année le Rétro Mobile club Réolais proposera une exposition de véhicules anciens autour de la halle au cœur du marché artisanal.

Les photographes d’Action Jazz exposeront dans le hall du cinéma Eden récemment rénové, des photos prisent sur les concerts de ces dernières années de notre festival.

Le photographe Alain Pelletier exposera des grands formats sur les flancs de la halle… .

Place Robert Darniche Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 82 91 coordination@swing-monsegur.com

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English : Les 24 heures du Swing 2026 Dimanche

L’événement Les 24 heures du Swing 2026 Dimanche Monségur a été mis à jour le 2026-04-16 par OT de l’Entre-deux-Mers