Trail Lous Camis Monségur

Monségur

Trail Lous Camis

MONSEGUR Monségur Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:15:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

L’association Monségur Amitié vous propose sa 2ème édition de course à pied.

Au programme

2 courses de17km et de 9km,

1 marche de 6km,

Des courses enfants.

Les places sont limitées à 100 coureurs par course et 50 marcheurs. Chaque participant repartira avec une médaille finisher en bois.

Petite surprise au rendez vous

Un événement inédit vous attendra à 11h30 après la course enfant en attendant la remise des prix.

Coté convivialité

Un repas entrée Plat ( salade composée Couscous) sur réservation obligatoire.

Bar ouvert toute la matinée pour vous rafraichir et profiter de l’ambiance

On compte sur vous pour faire de cette 2ème édition un moment encore plus fort.

Monségur amitiés c’est

Favoriser la rencontre des habitants du village

Conserver du lien autour d’activités supervisées par des référents

-Culture et Arts créatifs

-Festivités diverses

-Activités sportives et de loisirs

-Activités pour les enfants

.

MONSEGUR Monségur 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 50 68 lous.camis64@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Monségur Amitié association is organizing its 2nd running event.

On the program:

2 races of 17km and 9km,

1 6km walk,

Children’s races.

Places are limited to 100 runners per race and 50 walkers. Each participant will leave with a wooden finisher’s medal.

A little surprise awaits you:

A special event awaits you at 11.30 a.m. after the children’s race, before the prize-giving ceremony.

Conviviality:

A meal: Starter Main course (mixed salad Couscous) with reservation required.

Bar open all morning for refreshments and entertainment

We’re counting on you to make this 2nd edition even more memorable.

Monségur amitiés is

Promoting encounters between village residents

Maintaining links through activities supervised by referents :

-Culture and creative arts

-Various festivities

-Sports and leisure activities

-Activities for children

L’événement Trail Lous Camis Monségur a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65