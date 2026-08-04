Histoire de tapisseries Rue du Château Pau

Informations pratiques

Pau

Histoire de tapisseries

Rue du Château Musée national du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-12 14:30:00

fin : 2026-10-12 15:30:00

Date(s) :

2026-10-12

Le musée national et domaine du château de Pau conserve un ensemble remarquable de tapisseries issues des plus prestigieuses manufactures françaises. Réunies sous la monarchie de Juillet à l’initiative de Louis-Philippe afin d’orner les appartements royaux, elles accompagnent aujourd’hui le visiteur tout au long de son parcours dans les salles. Scènes de chasse, de vie quotidienne, fable, épisodes mythologiques ou religieux composent cet ensemble tissé aux 17e et 18e siècles, à découvrir …en suivant le fil ! .

Rue du Château Musée national du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 38 00 activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

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English : Histoire de tapisseries

L’événement Histoire de tapisseries Pau a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Pau