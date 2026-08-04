Histoire de tapisseries Rue du Château Pau
lundi 12 octobre 2026 · Rue du Château · Pau
Informations pratiques
Pau
Histoire de tapisseries
Rue du Château Musée national du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12 14:30:00
fin : 2026-10-12 15:30:00
Date(s) :
2026-10-12
Le musée national et domaine du château de Pau conserve un ensemble remarquable de tapisseries issues des plus prestigieuses manufactures françaises. Réunies sous la monarchie de Juillet à l’initiative de Louis-Philippe afin d’orner les appartements royaux, elles accompagnent aujourd’hui le visiteur tout au long de son parcours dans les salles. Scènes de chasse, de vie quotidienne, fable, épisodes mythologiques ou religieux composent cet ensemble tissé aux 17e et 18e siècles, à découvrir …en suivant le fil ! .
Rue du Château Musée national du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 38 00 activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
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English : Histoire de tapisseries
L’événement Histoire de tapisseries Pau a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Pau
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