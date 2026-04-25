Histoire des fabricants de pressoirs de Cumières, Salle des fêtes de Cumières, Cumières

Informations pratiques

Histoire des fabricants de pressoirs de Cumières Samedi 19 septembre, 14h00 Salle des fêtes de Cumières Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Laissez-vous guider à travers le village de Cumières, en bord de Marne, au cœur de la Vallée de la Marne. Cette visite vous invite à découvrir un village viticole au charme authentique, entre patrimoine bâti et paysages de coteaux. Depuis la place centrale, partez à la rencontre d’un village au riche passé viticole.

Prolongez cette visite par une exposition retraçant l’histoire des fabricants de pressoirs, acteurs incontournables de la vie viticole locale.

Salle des fêtes de Cumières Quai de la Marne, 51480 Cumières Cumières 51480 Marne Grand Est

Laissez-vous guider à travers le village de Cumières, en bord de Marne, au cœur de la Vallée de la Marne. Cette visite vous invite à découvrir un village viticole au charme authentique, entre bâti et…

©Epernay Agglo Champagne