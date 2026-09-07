Histoire des routes en France et rôle de Sully, Grand Voyer de France. Et quid en Sancerrois ?, Place de l’église, Sens-Beaujeu

Informations pratiques

Histoire des routes en France et rôle de Sully, Grand Voyer de France. Et quid en Sancerrois ? Samedi 19 septembre, 16h00 Place de l’église Cher

Accès libre / 120 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Conférence par Alain Roblet, ingénieur divisionnaire honoraire des Travaux Publics de l’État.

Découvrez comment les routes ont dessiné la France et comment Sully, Grand Voyer de France, les a mises au service de la reconstruction et de la sécurité du royaume.

Une manifestation organisée par l’association Sens-Beaujeu Patrimoine.

Place de l’église Place de l’église, 18300 Sens-Beaujeu Sens-Beaujeu 18300 Cher Centre-Val de Loire 06 14 19 82 75 http://www.sens-beaujeu-patrimoine.fr https://www.sens-beaujeu-patrimoine.fr Au carrefour du Pays Fort et du Grand Sancerrois, Sens-Beaujeu. Parking, accès handicapés

Conférence par Alain Roblet, ingénieur divisionnaire honoraire des Travaux Publics de l’État.

©Sens-Beaujeu Patrimoine