Saint-Coutant

Histoire d’été / Trésors d’ici / L’église Saint-Gilles et ses Vitraux

Eglise Saint-Gilles Saint-Coutant Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Visite et Concert

Mellois en Poitou abrite de remarquables vitraux réalisés aux XXᵉ et XXIᵉ siècles. Figuratifs ou abstraits, ils captent le regard et touchent le visiteur par leur beauté et par les messages qu’ils transmettent à travers la lumière et la couleur. Cette visite invite à pousser les portes de l’église Saint-Gilles pour en découvrir l’histoire, l’architecture et des détails parfois inattendus. Elle est aussi l’occasion de mettre en lumière les vitraux posés en 2024, créés par l’atelier Saint-Joseph de Ruffec, véritale trésors de verre et dernier grand ensemble vitré réalisé sur le territoire.

La Compagnie Théâtre au Clain propose un concert singulier où musique et site dialoguent en harmonie. À travers voix, instrument et ambiance sonores, le public est invité à redécouvrir un espace et son patrimoine sous un nouveau regard, dans une expérience pleine d’émotions. .

Eglise Saint-Gilles Saint-Coutant 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine paysarthistoire@melloisenpoitou.fr

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English : Histoire d’été / Trésors d’ici / L’église Saint-Gilles et ses Vitraux

L’événement Histoire d’été / Trésors d’ici / L’église Saint-Gilles et ses Vitraux Saint-Coutant a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Pays Mellois