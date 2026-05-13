Histoire du bocage Beauchamps
Histoire du bocage Beauchamps vendredi 17 juillet 2026.
Beauchamps
Histoire du bocage
Place de l’Église Beauchamps Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 15:00:00
fin : 2026-07-17 17:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Venez parcourir l’histoire du bocage au cours d’une balade guidée aux alentours de Beauchamps !
Le long des chemins creux, explorons l’évolution de ce paysage si familier et pourtant si ancien, dont les reliefs ont suivi le développement de notre société. Au fil des haies, évoquons son avenir et les multiples services que cet allié peut remplir.
Entre haies, vergers et talus, le bocage a bien des choses à nous dire… Alors partons le découvrir !
Durée 2h-2h30, parcours de 5km, départ et arrivée au parking, contactez moi si temps incertain. Inscription conseillée, prévoir des espèces pour le règlement sur place. .
Place de l’Église Beauchamps 50320 Manche Normandie +33 6 38 69 18 54 communbocage@proton.me
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English : Histoire du bocage
L’événement Histoire du bocage Beauchamps a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Granville Terre et Mer
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