Championnat cyclistes Beauchamps
Championnat cyclistes Beauchamps dimanche 5 juillet 2026.
Championnat cyclistes
Beauchamps Somme
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
2026-07-05
Championnat cycliste des Hauts-de-France Catégories U15-U17-U19 (garçons et filles) et U23 femmes.
Beauchamps 80770 Somme Hauts-de-France +33 6 76 31 44 37 germain.boivin@outlook.fr
English :
Hauts-de-France Cycling Championship U15-U17-U19 (boys and girls) and U23 women categories.
L’événement Championnat cyclistes Beauchamps a été mis à jour le 2026-02-05 par DESTINATION LE TREPORT MERS