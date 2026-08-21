Histoire du patrimoine industriel en bord de Sèvre, 1 Chem. du Fleuriais, 85290 Mortagne-sur-Sèvre, Saint-Hilaire-de-Mortagne

Informations pratiques

Histoire du patrimoine industriel en bord de Sèvre Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h30 1 Chem. du Fleuriais, 85290 Mortagne-sur-Sèvre Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Remontez le fil de l’histoire industrielle de la Sèvre Nantaise ! Accompagné d’un guide, partez à la découverte des anciens moulins qui ont façonné l’économie locale avant de rejoindre la friche de Fleuriais, témoin de plusieurs siècles d’activités artisanales et industrielles. Cette balade commentée vous dévoilera l’évolution d’un patrimoine unique au cœur de la vallée de la Sèvre.

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Remontez le fil de l’histoire industrielle de la Sèvre Nantaise ! Accompagné d’un guide, partez à la découverte des anciens moulins qui ont façonné l’économie locale avant de rejoindre la friche de…

©OT Pays de Mortagne