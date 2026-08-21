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AGENDA · Saint-Hilaire-de-Mortagne

Histoire du patrimoine industriel en bord de Sèvre, 1 Chem. du Fleuriais, 85290 Mortagne-sur-Sèvre, Saint-Hilaire-de-Mortagne

dimanche 20 septembre 2026 · 1 Chem. du Fleuriais, 85290 Mortagne-sur-Sèvre · Saint-Hilaire-de-Mortagne

Histoire du patrimoine industriel en bord de Sèvre, 1 Chem. du Fleuriais, 85290 Mortagne-sur-Sèvre, Saint-Hilaire-de-Mortagne

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
1 Chem. du Fleuriais, 85290 Mortagne-sur-Sèvre
Adresse
Fleuriais, 85290 Mortagne-sur-Sèvre
Ville
85290 Saint-Hilaire-de-Mortagne
Département
Vendée

Histoire du patrimoine industriel en bord de Sèvre Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h30 1 Chem. du Fleuriais, 85290 Mortagne-sur-Sèvre Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Remontez le fil de l’histoire industrielle de la Sèvre Nantaise ! Accompagné d’un guide, partez à la découverte des anciens moulins qui ont façonné l’économie locale avant de rejoindre la friche de Fleuriais, témoin de plusieurs siècles d’activités artisanales et industrielles. Cette balade commentée vous dévoilera l’évolution d’un patrimoine unique au cœur de la vallée de la Sèvre.

1 Chem. du Fleuriais, 85290 Mortagne-sur-Sèvre Fleuriais, 85290 Mortagne-sur-Sèvre Saint-Hilaire-de-Mortagne 85290 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://vendee-mb-prestataire.for-system.com/f130346_fr-.aspx »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 65 11 32 »}]
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©OT Pays de Mortagne