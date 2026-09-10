Histoire d’une restauration, Château de Pré-Bernard, Quinçay

Informations pratiques

Histoire d’une restauration 19 et 20 septembre Château de Pré-Bernard Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le château a fait l’objet de nombreuses restaurations depuis l’incendie qui l’avait en partie détruit. Lors d’une visite guidée, le propriétaire vous fera découvrir les travaux réalisés.

Château de Pré-Bernard Pré-Bernard, Quinçay 86190 Quinçay 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 60 87 32 Situé face aux falaises de Beauvoir et dominant une boucle encaissée de l’Auxances, le Pré-Bernard est une demeure du XVIIe siècle, de pur style Louis XIII, reconnaissable à ses boiseries et ses cheminées. Classé au titre des Monuments historiques, l’édifice a subi un incendie qui l’a partiellement détruit. Depuis, il a fait l’objet de nombreuses restaurations, désormais sur le point de s’achever.

Le château a fait l’objet de nombreuses restaurations depuis l’incendie qui l’avait en partie détruit. Lors d’une visite guidée, le propriétaire vous fera découvrir les travaux réalisés.

©Rémy Brousse