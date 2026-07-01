Histoire et visite du cimetière de Nogent-sur-Marne, Cimetière de Nogent, Le Perreux-sur-Marne

Informations pratiques

Histoire et visite du cimetière de Nogent-sur-Marne 19 et 20 septembre Cimetière de Nogent Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Peu de communes peuvent s’enorgueillir d’avoir eu plusieurs cimetières; en général, 1 voire 2 : le cimetière vieux et le cimetière neuf. Nogent se distingue dans ce domaine. Au cours de son histoire, la commune a connu cinq lieux de souvenir – bien qu’il n’en reste qu’un aujourd’hui, avec la particularité d’être sur la commune voisine du Perreux.

Hors aglomération à l’époque mérovingienne, puis autour de l’église jusqu’en 1826. Déplace hors habitations avant d’être exilé dans une zone extérieure pastorale. Lors de la séparation des deux communes (1887) les perreuxiens ont jugé que les sépultures des deux communes devaient être séparées : le cimetière de Nogent a traversé la rue et les sépultures nogentaises déplacées, pour la enième fois pour certaines.

Cimetière de Nogent 134 rue de la Paix 94170 Le Perreux-sur- Marne Le Perreux-sur-Marne 94170 Parc du Perreux Val-de-Marne Île-de-France

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©Yves Vergez