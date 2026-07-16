Présentation d’une collection de bateaux historiques de la Marne, des techniques de restauration, de l’histoire du canotage, Île des Loups – Face au 33 quai d’Artois, Le Perreux-sur-Marne

Informations pratiques

Présentation d’une collection de bateaux historiques de la Marne, des techniques de restauration, de l’histoire du canotage 19 et 20 septembre Île des Loups – Face au 33 quai d’Artois Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:15:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite d’un site de conservation du patrimoine nautique de la Marne. Découverte d’une flottille de bateaux restaurés par l’association.

Présentation des techniques et pratiques de restauration ainsi que l’histoire du territoire.

Île des Loups – Face au 33 quai d’Artois 33 quai d’Artois 94170 Le Perreux sur Marne Le Perreux-sur-Marne 94170 Parc du Perreux Val-de-Marne Île-de-France +33(0)688900070 https://marneetcanotage.clubeo.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.tourisme-vincennes-marnebois.fr/decouverte-de-lassociation-marne-et-canotage »}] Située entre Nogent sur Marne et Le Perreux sur Marne, l’Île des Loups est une île de la Marne les mieux préservées de l’urbanisation. Traversée en barque Face au 33 quai d’Artois – Le Perreux sur Marne. Attention la visite n’est pas disponible pour les personnes à mobilité réduite du fait de l’accès à l’ile par barque.

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