Histoire folle, Bibliothèque municipale Denise Sicard, La Fare-les-Oliviers
vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque municipale Denise Sicard · La Fare-les-Oliviers
Informations pratiques
Histoire folle 2 et 3 octobre Bibliothèque municipale Denise Sicard Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T09:30:00+02:00 – 2026-10-02T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Et si vous écriviez la suite d’une histoire ?
À l’occasion de biblis en fête, la bibliothèque vous invite à une aventure d’écriture collective en libre accès.
Le principe est simple : chaque visiteur ajoute une phrase à l’histoire. Quelques secondes pour participer et laisser votre trace dans cette création !
Suspense, humour, poésie… Nous avons hâte de découvrir où votre imagination nous emmènera !
Rdv pour relever le défi !
Bibliothèque municipale Denise Sicard 38 avenue pasteur 13580 La Fare les Oliviers La Fare-les-Oliviers 13580 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 42 56 09 https://bibliothequelafarelesoliviers.opac-x.fr/ Et si vous écriviez la suite d’une histoire ?
A l’occasion de biblis en fête, la bibliothèque vous invite à une aventure d’écriture collective en libre accès.
Le principe est simple : chaque visiteur ajoute une phrase à l’histoire. Quelques secondes pour participer et laisser votre trace dans cette création !
Suspense, humour, poésie…Nous avons hâte de découvrir où votre imagination nous emmènera !
Rdv à la bibliothèque vendredi 2 et samedi 3 octobre 2026 pour relever le défi. Parking gratuit
Biblis en folie 2026
©Service communication de la commune de La Fare les Oliviers