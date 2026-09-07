Histoire folle, Bibliothèque municipale Denise Sicard, La Fare-les-Oliviers

Informations pratiques

Histoire folle 2 et 3 octobre Bibliothèque municipale Denise Sicard Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T09:30:00+02:00 – 2026-10-02T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Et si vous écriviez la suite d’une histoire ?

À l’occasion de biblis en fête, la bibliothèque vous invite à une aventure d’écriture collective en libre accès.

Le principe est simple : chaque visiteur ajoute une phrase à l’histoire. Quelques secondes pour participer et laisser votre trace dans cette création !

Suspense, humour, poésie… Nous avons hâte de découvrir où votre imagination nous emmènera !

Rdv pour relever le défi !

Bibliothèque municipale Denise Sicard 38 avenue pasteur 13580 La Fare les Oliviers La Fare-les-Oliviers 13580 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 42 56 09 https://bibliothequelafarelesoliviers.opac-x.fr/ Et si vous écriviez la suite d’une histoire ?

A l’occasion de biblis en fête, la bibliothèque vous invite à une aventure d’écriture collective en libre accès.

Le principe est simple : chaque visiteur ajoute une phrase à l’histoire. Quelques secondes pour participer et laisser votre trace dans cette création !

Suspense, humour, poésie…Nous avons hâte de découvrir où votre imagination nous emmènera !

Rdv à la bibliothèque vendredi 2 et samedi 3 octobre 2026 pour relever le défi. Parking gratuit

Biblis en folie 2026

©Service communication de la commune de La Fare les Oliviers