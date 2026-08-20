Conférence sur Notre Dame de la Garde par Xavier David / Visite des carrières de pierre de Calissanne, Château Calissanne, La Fare-les-Oliviers

Informations pratiques

Conférence sur Notre Dame de la Garde par Xavier David / Visite des carrières de pierre de Calissanne Samedi 19 septembre, 14h30 Château Calissanne Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Nous vous invitons à venir au Château Calissanne pour assister à une conférence de Xavier David, l’architecte maître d’oeuvre du chantier de la dernière rénovation de la Bonne Mère, qui nous parlera de Notre Dame de la Garde et des travaux qu’il a réalisés.

Une balade est également prévue afin de visiter les carrières de pierre de Calissanne qui ont servi pour la construction de Notre Dame de la Garde.

Durée de la conférence : 1h

Durée de la visite des carrières : 1h

Sur réservation.

(les horaires de la conférence et de la visite seront définis plus tard)

Château Calissanne Route Départementale n° 10, 13680 Lançon-Provence La Fare-les-Oliviers 13580 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0750591333 https://www.chateau-calissanne.fr Château Calissanne est un Domaine de 1200 hectares, situé sur la commune de Lançon-Provence, composé de 110 hectares de vignes et 60 hectares d’oliviers. Ce Domaine regorge d’histoires. Parking disponible devant la boutique La Jasso de Calissanne (Route Départementale 10, 13680 Lançon-Provence)

Nous vous invitons à venir au Château Calissanne pour assister à une conférence de Xavier David, _l’architecte maître d’oeuvre du chantier de la dernière rénovation de la Bonne Mère_, qui nous de de …

© Château Calissanne