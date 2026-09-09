Balade commentée à la découverte des carrières de pierre de Calissanne, Château Calissanne, Lançon-Provence

Informations pratiques

Balade commentée à la découverte des carrières de pierre de Calissanne Samedi 19 septembre, 09h30, 16h00 Château Calissanne Bouches-du-Rhône

Gratuit. Sur inscription obligatoire (dans la limite des places disponibles). Pour la balade, prévoir des chaussures de marche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Balade commentée pour découvrir les carrières de pierre de Calissanne

Le thème de la journée :

La pierre de Calissanne a servi à la construction de monuments emblématiques du Sud de la France.

Parmi les plus importants : Notre-Dame de la Garde, la Major, le Palais Longchamps, le Pavillon Vendôme à Aix (ses atlantes), la Cathédrale Saint-Sauveur à Aix (sa façade, son portail et son cloître), les Jardins d’Albertas à Bouc-Bel-Air, le Pont Flavien à Saint-Chamas, …

Les carrières de pierre de Calissanne ont été exploitées depuis l’antiquité, jusqu’au début du XXe siècle. Mais des blocs de cette pierre ont servi encore récemment à la restauration de la « Bonne Mère » à Marseille.

Nous vous invitons à découvrir cette pierre blanche, que le sculpteur Jean-Pancrace Chastel considérait comme « la plus belle pierre connue après le marbre », avec une conférence de Xavier David, l’architecte maître d’oeuvre des derniers travaux sur la Basilique, qui vous parlera de Notre Dame de la Garde et de son lien qui l’unit à la pierre de Calissanne

Programme de cette journée :

Balades commentées : samedi 19 septembre 2026 à 9h30 et 16h

Conférences avec Xavier David : samedi 19 septembre 2026 à 11h et 14h30

Sur réservation :

https://www.chateau-calissanne.fr/villa-bellevue-chateau-calissanne-oenotourisme/

Contact pour informations complémentaires :

tourismebellevue@chateau-calissanne.fr ou 0750591333

Château Calissanne route de Saint-Chamas, 13680 Lançon-de-Provence Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0750591333 https://www.chateau-calissanne.fr [{« link »: « http://infos.etangdeberre.free.fr/ »}, {« link »: « mailto:tourismebellevue@chateau-calissanne.fr »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1920, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Confu00e9rence sur le lien qui unit le Chu00e2teau Calissanne u00e0 la basilique Notre-Dame de la Garde tu00a0 Le thu00e8me de la confu00e9rence : Quel lien unit le Chu00e2teauu00a0Calissanne u00e0 Notre-Dame de la Garde, monument emblu00e9matique de Marseille ? u00c0 travers cette confu00e9rence, Xavier David, architecte et mau00eetre du2019u0153uvre de la derniu00e8re ru00e9novation de la basilique Notre-Dame de la Garde, vous invite u00e0 du00e9couvrir lu2019histoire de ce monument, les coulisses de son chantier de ru00e9novation et les travaux ru00e9alisu00e9s pour pru00e9server son patrimoine architectural. Une rencontre qui permettra u00e9galement de comprendre le ru00f4le de la pierre de Calissanne, extraite de nos carriu00e8res et utilisu00e9e dans la construction du monument. La confu00e9rence sera pru00e9cu00e9du00e9e ou suivie du2019une balade au cu0153ur de nos carriu00e8res de pierre, pour du00e9couvrir de plus pru00e8s ce patrimoine et le lien qui unit notre territoire u00e0 la Bonne Mu00e8re. tu00a0 **** Balades commentu00e9es : samedi 19 septembre 2026 u00e0 9h et 16h30 Confu00e9rences avec Xavier David :u00a0samedi 19 septembre 2026 u00e0u00a011hu00a0et 14h30 La balade commentu00e9e durera environ 1h. », « html »: «

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Balade commentée pour découvrir les carrières de pierre de Calissanne

@ Château Calissanne