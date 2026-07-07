Visite de la cave du Domaine la Cadenière Domaine la Cadenière Lançon-Provence

Informations pratiques

Lançon-Provence

Visite de la cave du Domaine la Cadenière

Du vendredi 16 au dimanche 18 octobre 2026 à 10h et à 14h.

45 minutes de visite et 30 minutes de dégustation. Domaine la Cadenière Chemin de Léonie Lançon-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-16

Visite guidée de la cave du Domaine la Cadenière, suivie d’une dégustation.

Bienvenue au Domaine la Cadenière, niché au cœur des paysages ensoleillés du Sud de la France, entre vignes, garrigue et ciel azur. Depuis trois générations, la famille Tobias cultive la vigne avec passion, dans le respect des traditions et du terroir qui les a vus grandir. Aujourd’hui, c’est la 3e génération qui perpétue l’aventure, en mêlant savoir-faire ancestral et regard tourné vers l’avenir. Nous vous invitons à venir découvrir notre domaine, notre histoire, et bien sûr… nos vins. Au fil de la visite, vous découvrirez Un récit sur l’histoire du Domaine et de la famille, Les coulisses du chai, où chaque cuvée prend vie, Une dégustation commentée de nos vins, fruits d’un travail familial et d’un terroir généreux .

Domaine la Cadenière Chemin de Léonie Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 42 82 56 contact@lacadeniere.com

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English :

Guided tour of the Domaine la Cadenière cellar, followed by a tasting.

L’événement Visite de la cave du Domaine la Cadenière Lançon-Provence a été mis à jour le 2026-07-07 par Provence Tourisme