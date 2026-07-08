Wine & Cheese à Château Virant Château Virant Lançon-Provence

Informations pratiques

Lançon-Provence

Wine & Cheese à Château Virant

Vendredi 16 octobre 2026 de 19h30 à 23h. Château Virant CD 10 Lançon-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 19:30:00

fin : 2026-10-16 23:00:00

Date(s) :

2026-10-16

De bons vins, de bons fromages, de la bonne charcuterie et une ambiance détendue !

Au cœur du Domaine Château Virant, vivez une soirée conviviale dédiée à l’art de vivre provençal. Installez-vous dans un cadre authentique, un domaine entouré de vignes, pour une dégustation associant une sélection de vins du domaine et de fromages soigneusement choisis.



Vous pourrez découvrir la Cuvée Prestige pour accorder délicieusement chaque bouchée de fromages et charcuteries

Élevée 12 mois en fûts de chêne, notre Cuvée Prestige puise son énergie dans l’assemblage raffiné de Cabernet et Syrah. Elle offre une bouche longue et chaleureuse, aux arômes complexes de vanille, de fruits noirs mûrs (cassis, mûre, cerise) et d’épices aromatiques.



Quel accord parfait ? Testez un comté affiné, une mimolette vieille ou encore un chèvre sec délicatement parfumé.



Dans le cadre de l’opération Vignobles en scène dans le pays salonais, cette expérience gourmande sera l’occasion de mieux comprendre le terroir, le savoir-faire viticole et les subtilités des accords mets-vins. Un moment chaleureux à partager entre amis, en couple ou en famille, pour savourer pleinement les richesses de la Provence.



Réservation obligatoire par internet uniquement.

Prévoir une tenue chaude, le chaix peut-être frais.

Parking gratuit. .

Château Virant CD 10 Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 42 44 47 contact@chateau-virant.com

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English :

Great wines, great cheeses, great charcuterie, and a relaxed atmosphere!

L’événement Wine & Cheese à Château Virant Lançon-Provence a été mis à jour le 2026-07-08 par Provence Tourisme