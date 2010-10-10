Wine dogs in Provence Villa Bellevue Lançon-Provence
Wine dogs in Provence Villa Bellevue Lançon-Provence samedi 26 septembre 2026.
Lançon-Provence
Wine dogs in Provence
Samedi 26 septembre 2026 de 10h à 16h. Villa Bellevue RD 10 Villa Bellevue-Château Calissanne Lançon-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 16:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Une journée dédiée aux chiens et à leur famille.
Une journée festive entre oliviers et vignes, animations et complicité.
Le Château Calissanne vous donne rendez-vous pour une journée festive, complice et pleine d’énergie au cœur des vignes et des oliviers.
Une édition 2026 placée sous le signe des super-héros… à quatre pattes !
Au programme
– Balade dans le vignoble, l’oliveraie et les carrières
– Photobooth & souvenirs inoubliables
– Concours & grand défilé
– Animations & conférences
– Foodtrucks sucrés & salés .
Villa Bellevue RD 10 Villa Bellevue-Château Calissanne Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 50 59 13 33 delphine.legrand@chateau-calissanne.fr
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English :
A day dedicated to dogs and their families.
A festive day among olive trees and vines, entertainment and complicity.
L’événement Wine dogs in Provence Lançon-Provence a été mis à jour le 2026-04-27 par Provence Tourisme
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