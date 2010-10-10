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Wine dogs in Provence Villa Bellevue Lançon-Provence

Wine dogs in Provence Villa Bellevue Lançon-Provence samedi 26 septembre 2026.

Lieu : Villa Bellevue

Adresse : RD 10 Villa Bellevue-Château Calissanne

Ville : 13680 Lançon-Provence

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 26 septembre 2026

Fin : samedi 26 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 10 10 10

Lançon-Provence

Wine dogs in Provence

Samedi 26 septembre 2026 de 10h à 16h. Villa Bellevue RD 10 Villa Bellevue-Château Calissanne Lançon-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 16:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Une journée dédiée aux chiens et à leur famille.
Une journée festive entre oliviers et vignes, animations et complicité.
Le Château Calissanne vous donne rendez-vous pour une journée festive, complice et pleine d’énergie au cœur des vignes et des oliviers.

Une édition 2026 placée sous le signe des super-héros… à quatre pattes !

Au programme
– Balade dans le vignoble, l’oliveraie et les carrières
– Photobooth & souvenirs inoubliables
– Concours & grand défilé
– Animations & conférences
– Foodtrucks sucrés & salés   .

Villa Bellevue RD 10 Villa Bellevue-Château Calissanne Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 50 59 13 33  delphine.legrand@chateau-calissanne.fr

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English :

A day dedicated to dogs and their families.
A festive day among olive trees and vines, entertainment and complicity.

L’événement Wine dogs in Provence Lançon-Provence a été mis à jour le 2026-04-27 par Provence Tourisme

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