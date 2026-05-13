Concert hommage aux Beatles Lançon-Provence
Concert hommage aux Beatles Lançon-Provence mercredi 5 août 2026.
Lançon-Provence
Concert hommage aux Beatles
Mercredi 5 août 2026 de 20h30 à 22h30. CD10 Lançon-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:30:00
fin : 2026-08-05 22:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Dans le cadre du Festival des Musicales dans les Vignes de Provence, Château Virant accueille le groupe Get The Beatles Back pour un concert hommage aux Beatles.
Get The Beatles Back , c’est quatre garçons dans le vent qui font revivre sur scène l’épopée musicale révolutionnaire des Beatles à travers plus de deux heures de concert survolté.
De Twist and Shout à Help! , en passant par Yesterday , Ticket to Ride , A Hard Day’s Night ou encore Hey Jude , la déferlante de tubes mythiques s’enchaîne avec brio, respect et passion. Fidèle à l’esprit du groupe légendaire tout en débordant d’énergie, Get The Beatles Back plonge le public au cœur de la magie des Fab Four, entre nostalgie irrésistible et joie communicative.
Impossible de ne pas danser, de ne pas chanter à pleins poumons, de ne pas se laisser emporter par cette musique intemporelle qui a marqué des générations entières.
Venez redécouvrir toutes les facettes de cet univers fascinant.
Get The Beatles Back, plus qu’un concert une véritable célébration des Beatles.
Infos pratiques:
18h30 Accueil
19h00 Verre de vin de dégustation offert, restauration avec foodtrucks sur place (en supplément)
20h30 Concert (durée approx. 1h30)
Billetterie en ligne sur le site des Musicales dans les Vignes
Placement libre .
CD10 Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
As part of the Festival des Musicales dans les Vignes de Provence, Château Virant welcomes the group Get The Beatles Back for a Beatles tribute concert.
L’événement Concert hommage aux Beatles Lançon-Provence a été mis à jour le 2026-05-13 par Provence Tourisme
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