La Cadenière en Terrasse Domaine La Cadenière Lançon-Provence

Lançon-Provence

La Cadenière en Terrasse

Du 04/06 au 03/09/2026 tous les jours de 19h30 à 23h. Domaine La Cadenière Chemin de Léonie Lançon-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 19:30:00

fin : 2026-09-03 23:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Soirée musicales au Domaine viticole La Cadenière, avec duo de musicien et food Truck

Le Domaine la Cadenière vous accueille pour une soirée en plein air, entre ambiance musicale et découverte de produits locaux.



Au programme



Un concert live sur notre terrasse en bois,

Une offre de restauration sur place food truck, tapas maison ou cuisine locale (selon les soirées),

Présentation des vins du domaine, issus de notre vignoble cultivé en agriculture biologique,



Une ambiance simple et détendue, ouverte à tous !



Installez-vous sous les guirlandes, profitez de la musique et du cadre naturel pour passer un moment agréable entre amis ou en famille.



Un rendez-vous estival au cœur du vignoble, dans un esprit de partage et de découverte ! .

Domaine La Cadenière Chemin de Léonie Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Musical evenings at Domaine Viticole La Cadenière, with musical duo and food truck

L’événement La Cadenière en Terrasse Lançon-Provence a été mis à jour le 2026-04-14 par Provence Tourisme