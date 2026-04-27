Afterworks au Chateau Calissanne Villa Bellevue La Jasso Lançon-Provence
Afterworks au Chateau Calissanne Villa Bellevue La Jasso Lançon-Provence jeudi 11 juin 2026.
Lançon-Provence
Afterworks au Chateau Calissanne
Jeudi 11 juin 2026 à partir de 19h.
Jeudi 18 juin 2026 à partir de 19h.
Jeudi 25 juin 2026 à partir de 19h.
Jeudi 9 juillet 2026 à partir de 19h.
Mardi 14 juillet 2026 à partir de 19h.
Jeudi 30 juillet 2026 à partir de 19h. Villa Bellevue La Jasso RD 10 Lançon-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 19:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-30
Les afterworks, une parenthèse conviviale en fin de journée, autour d’un verre, sur le magnifique domaine de Chateau Calissanne.
La Villa Bellevue du Château Calissanne vous invite à ses afterwork. Entre Aix-en-Provence et Marseille, profitez d’une soirée festive avec vue imprenable, dans une ambiance exotique et conviviale.
Soirée thématique, ambiance musicale, dégustation des vins du domaine toute la soirée, food-truck (en supplément).
Réservation obligatoire pour chaque soirée.
– Afterwork aux couleurs tahitiennes Jeudi 11 juin 2026
– Afterwork Les Rosés à l’Honneur Jeudi 18 juin 2026
– Afterwork Mexicain Jeudi 25 juin 2026
– Afterwork Les Blancs à l’Honneur Jeudi 09 juillet 2026
– Afterwork Fête Nationale Mardi 14 juillet 2026
– Afterwork Aux Couleurs Grecques Jeudi 30 juillet 2026
Lieu selon la date à la Boutique La Jasso ou à la Villa Bellevue, sur le Domaine Chateau Calissanne. .
Villa Bellevue La Jasso RD 10 Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Afterworks, a convivial interlude at the end of the day, with a drink on the magnificent Chateau Calissanne estate.
L’événement Afterworks au Chateau Calissanne Lançon-Provence a été mis à jour le 2026-04-27 par Provence Tourisme
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