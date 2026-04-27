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Afterworks au Chateau Calissanne Villa Bellevue La Jasso Lançon-Provence

Afterworks au Chateau Calissanne Villa Bellevue La Jasso Lançon-Provence jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Villa Bellevue La Jasso

Adresse : RD 10

Ville : 13680 Lançon-Provence

Département : Bouches-du-Rhône

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 10 10

Lançon-Provence

Afterworks au Chateau Calissanne

Jeudi 11 juin 2026 à partir de 19h.

Jeudi 18 juin 2026 à partir de 19h.

Jeudi 25 juin 2026 à partir de 19h.

Jeudi 9 juillet 2026 à partir de 19h.

Mardi 14 juillet 2026 à partir de 19h.

Jeudi 30 juillet 2026 à partir de 19h. Villa Bellevue La Jasso RD 10 Lançon-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 19:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-30

Les afterworks, une parenthèse conviviale en fin de journée, autour d’un verre, sur le magnifique domaine de Chateau Calissanne.
La Villa Bellevue du Château Calissanne vous invite à ses afterwork. Entre Aix-en-Provence et Marseille, profitez d’une soirée festive avec vue imprenable, dans une ambiance exotique et conviviale.

Soirée thématique, ambiance musicale, dégustation des vins du domaine toute la soirée, food-truck (en supplément).
Réservation obligatoire pour chaque soirée.

– Afterwork aux couleurs tahitiennes Jeudi 11 juin 2026
– Afterwork Les Rosés à l’Honneur Jeudi 18 juin 2026
– Afterwork Mexicain Jeudi 25 juin 2026
– Afterwork Les Blancs à l’Honneur Jeudi 09 juillet 2026
– Afterwork Fête Nationale Mardi 14 juillet 2026
– Afterwork Aux Couleurs Grecques Jeudi 30 juillet 2026

Lieu selon la date à la Boutique La Jasso ou à la Villa Bellevue, sur le Domaine Chateau Calissanne.   .

Villa Bellevue La Jasso RD 10 Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Afterworks, a convivial interlude at the end of the day, with a drink on the magnificent Chateau Calissanne estate.

L’événement Afterworks au Chateau Calissanne Lançon-Provence a été mis à jour le 2026-04-27 par Provence Tourisme

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