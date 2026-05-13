Vernissage exposition de peinture Vida Verba Château Virant Lançon-Provence

Lançon-Provence

Vernissage exposition de peinture Vida Verba

Jeudi 11 juin 2026 à partir de 18h. Château Virant CD10 Lançon-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 18:00:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Le Château Virant accueille en son sein une exposition de l’artiste peintre Vida Verba qui explore, entre abstraction et paysage, un dialogue intime avec la nature méditerranéenne.

Venez dialoguer avec Vida Verba lors du vernissage le 11 juin et découvrir cette exposition de peinture signée par une artiste au parcours singulier, où se croisent les héritages russe et iranien, la rigueur de l’architecture et la liberté de la peinture.



De père russe et de mère iranienne, je développe un travail nourri par le croisement des cultures, les voyages, les rencontres et le regard que je porte sur le monde qui m’entoure.

Architecte de formation, j’ai exercé ce métier tout en développant parallèlement une passion profonde pour l’art et la peinture. Au fil du temps, la création picturale s’est imposée comme un espace essentiel de liberté et d’expression personnelle.



Cette série est née d’un dialogue entre mémoire et paysage. À l’origine, il y avait le désir de revisiter l’œuvre des grands maîtres, de me confronter à leur lumière, à leur geste, à leur manière de faire vibrer la matière. Les tournesols de Vincent van Gogh ont constitué le point de départ de cette recherche. Peu à peu, les fleurs se sont estompées, comme dissoutes dans le mouvement, pour laisser place à des formes plus libres, à des souffles, à des traces presque aériennes.

Parallèlement, mon installation récente dans le Var a profondément transformé mon regard. Les pins majestueux que je découvre chaque jour ont progressivement investi mon imaginaire. Leur présence silencieuse, leur verticalité et leurs lignes mouvantes sous le vent se sont naturellement imposées dans mon travail.

Entre abstraction et évocation du paysage, cette série raconte ainsi une transformation intérieure le passage d’un dialogue avec l’histoire de la peinture à une immersion plus intime et sensorielle dans la nature méditerranéenne.

Vida Verba



Date Vernissage le 11 juin 2026 à partir de 18h

Date exposition du 12 juin au 30 août 2026 de 9h à 18h

Tarif Accès libre .

Château Virant CD10 Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 42 44 47 contact@chateau-virant.com

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English :

Château Virant hosts an exhibition by painter Vida Verba, who explores an intimate dialogue with Mediterranean nature between abstraction and landscape.

L’événement Vernissage exposition de peinture Vida Verba Lançon-Provence a été mis à jour le 2026-05-13 par Provence Tourisme