Château Virant, Château Virant, Lançon-Provence
Château Virant, Château Virant, Lançon-Provence vendredi 5 juin 2026.
Château Virant 5 et 6 juin Château Virant Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00
Le moulin à huile Château Virant, implanté dans une région ancienne de production d’huile d’olive, utilise les méthodes et les équipements les plus modernes dans la profession et fournit des huiles d’olives de très haute qualité distribuées en France et à l’étranger.
Château Virant D10 13680 Lançon-Provence Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateauvirant.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.entrepriseetdecouverte.fr/visite/chateau-virant/?highlight=CH%C3%82TEAU+VIRANT »}]
Le moulin à huile Château Virant utilise les méthodes et les équipements les plus modernes dans la profession et fournit des huiles d’olives de très haute qualité distribuées en France et à l’étranger huile vin
site Château Virant
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