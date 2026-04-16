Château Virant Concert à la bougie ROUTE DE SAINT CHAMAS Lançon-Provence

Lançon-Provence

Château Virant Concert à la bougie

Jeudi 18 juin 2026 de 19h30 à 22h30. ROUTE DE SAINT CHAMAS CD10 Lançon-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 19:30:00

fin : 2026-06-18 22:30:00

Date(s) :

2026-06-18

Sur le thème des grandes musiques de films et dans une atmosphère intimiste éclairée à la bougie, vivez une expérience musicale unique avec le quatuor Bowstroopers, ensemble de musiciens issus du Conservatoire et de l’Orchestre Symphonique d’Aix-Marseille

Une expérience sensorielle inoubliable



Inspiré des expériences “candlelight”, ce format propose une redécouverte des musiques de films et de séries cultes dans une ambiance intimiste. Entièrement éclairé par des centaines de bougies, vous serez plongé dans une atmosphère douce et chaleureuse, immédiatement apaisante, presque hors du temps, invitant à ralentir et à se laisser porter.



Les musiciens du quatuor Bowstroopers prennent place à quelques mètres seulement du public, sans artifice ni amplification intrusive. Cette proximité crée une relation directe avec les artistes, où chaque nuance, chaque vibration des cordes devient perceptible.



Les grandes musiques de films prennent alors une dimension nouvelle plus intime, plus émotionnelle. Les mélodies que vous connaissez se redécouvrent sous un angle nouveau, porté par la richesse des instruments à cordes.



Au fil du concert, la lumière vacillante des bougies accompagne la musique, renforçant cette sensation d’immersion. Le temps semble suspendu, entre contemplation et émotions, dans une expérience à la fois sensorielle, musicale et profondément immersive.



Un moment à vivre pleinement, loin du tumulte du quotidien. .

ROUTE DE SAINT CHAMAS CD10 Lançon-Provence 13680 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

On the theme of great film music and in an intimate candlelit atmosphere, enjoy a unique musical experience with the Bowstroopers Quartet, an ensemble of musicians from the Conservatoire and the Orchestre Symphonique d?Aix-Marseille

L’événement Château Virant Concert à la bougie Lançon-Provence a été mis à jour le 2026-04-16 par Provence Tourisme